Радий Хабиров прилетел в Иран с рабочим визитом

Возглавляющий делегацию Радий Хабиров планирует провести ряд рабочих встреч, в том числе с вице-президентом Ирана по экономическим вопросам Мохсеном Резаи, министрами и руководителями крупных компаний.

Кроме того, представители делегации посетят промышленные и культурно-исторические объекты, проведут презентацию инвестиционного потенциала Башкортостана, а также в формате B2B обсудят перспективные направления для реализации совместных проектов.

«Мы хорошо понимаем, что структура экономики у наших стран во многом схожая и мы сможем дополнить друг друга. Это особенно важно сейчас, в условиях санкционного давления на наши государства.

Иран – удивительная страна с древней культурой. У нас задача, в том числе, в этой поездке попытаться открыть Иран для жителей Башкортостана. Среди прочих важных вопросов нам очень важен прямой рейс Уфа-Тегеран. Наш аэропорт готов предоставить лучшие условия, мы планируем обсудить и это.

Поэтому в составе делегации – руководители отраслевых министерств и представители наших компаний из разных сфер экономики», – написал Радий Хабиров в соцсетях.