В Башкортостане задержали диверсанта-поджигателя

Возгорание быстро потушили и сразу вычислили подозреваемого: этой же ночью силовики пришли за 22-летним безработным жителем Сибая.

Тот сразу сознался в поджоге. По информации издания, в телефоне у диверсанта нашли подписки на разные сомнительные сообщества, в том числе он состоял в группе одного из подразделений ВСУ.

Действия диверсанта, устроившего пожар при помощи керосина, на график движения пассажирских и грузовых поездов никак не повлияли, пока что ему грозит до года колонии по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», но могут переквалифицировать в теракт.