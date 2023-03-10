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Общество

В Башкортостане задержали диверсанта-поджигателя

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Как сообщает Telegram-канал Shot, сегодня, 10 марта, около полуночи на перегоне Сибай – Альмухаметово бригадир увидел горящий релейный шкаф.

Возгорание быстро потушили и сразу вычислили подозреваемого: этой же ночью силовики пришли за 22-летним безработным жителем Сибая.

Тот сразу сознался в поджоге. По информации издания, в телефоне у диверсанта нашли подписки на разные сомнительные сообщества, в том числе он состоял в группе одного из подразделений ВСУ.

Действия диверсанта, устроившего пожар при помощи керосина, на график движения пассажирских и грузовых поездов никак не повлияли, пока что ему грозит до года колонии по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», но могут переквалифицировать в теракт.

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