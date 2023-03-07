В Башкортостане зафиксирован случай заражения ребенка корью

Заболел ребенок, прибывший из Таджикистана. Отмечается, что привит от болезни он не был.

Эпидемиологами Роспотребнадзора выявлен круг контактных лиц, всех их экстренно вакцинировали.

Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле управления.

Корь считается высокозаразной инфекцией, в случае контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Единственная защита – вакцинация в один год и ревакцинация в шесть лет.

В 2023 года случаи кори зарегистрированы в 12 субъектах страны. Большинство из них – в Новосибирской, Саратовской, Самарской областях и Республике Дагестан.