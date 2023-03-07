Жители Башкортостана массово жалуются на плохую уборку снега

В период с 20 по 26 февраля 2023 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы по теме дорог (2273, +1639 за неделю).

Подавляющее большинство вопросов в этом пункте было связано с уборкой снега на дорогах (1678, +1328).

На втором месте – вопросы благоустройства (2142, +1668), но и здесь жители чаще всего жаловались на уборку снега, только уже во дворах (1572, +1363).

Чаще всего претензии к уборке улиц поступали от жителей Уфы (1625). В столице республике хуже всего ситуация в Октябрьском (412), Кировском (341) и Советском (267) районах.

И замыкает тройку наиболее «фонящих» тем сфера ЖКХ (809, +270): здесь в основном пишут о наледи и сосульках на доме, о протечках кровли, жалуются на управляющие компании.