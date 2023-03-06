Стало известно, сколько уфимцы потратят на подарки к 8 марта в 2023 году

На восьмое марта мужчины чаще всего дарят подарки и цветы своим женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%), женщины – мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

Все больше россиян отказывается от традиции вручать презенты на так называемые гендерные праздники. Так, в этом году 39% мужчин не собираются делать подарки и дарить букеты – это больше, чем когда-либо. Среди женщин число тех, кто не планирует никого одаривать, составляет 40%.

Покупка подарков облегчит кошелек среднестатистического россиянина на 3600 рублей, цветов – на 3000 рублей. Мужской бюджет на эти цели больше: 4100 рублей на подарки и 3300 на цветы, у женщин — 3000 и 2400 рублей соответственно. За год среднестатистический «подарочный» бюджет сократился на 400 рублей, тогда как «цветочный», напротив, вырос на 300 рублей.

Жители Уфы в этом году в среднем потратят 3700 на подарки и 2500 на цветы. В 2022 году тратили 4000 и 2300 рублей соответственно.