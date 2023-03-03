Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прибыл в Уфу

Чернышенко проведет встречу с молодыми учеными и технологическими предпринимателями Евразийского научно-образовательного центра, посетит научно-образовательный центр «Роснефть-УГНТУ» и инженерную школу «Моторы будущего» УУНиТ.

Также в программе вице-премьера встреча с главой Башкортостана Радием Хабировым, посещение ведущих вузов и творческих пространств Уфы, осмотр Центра управления республикой с презентацией современных цифровых решений для различных отраслей экономики.

Кроме того, он проведет совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации проектов в рамках института кураторства федерального округа.