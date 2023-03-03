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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прибыл в Уфу

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Сегодня, третьего марта, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко прилетел в Уфу с рабочим визитом.

government.ru

Чернышенко проведет встречу с молодыми учеными и технологическими предпринимателями Евразийского научно-образовательного центра, посетит научно-образовательный центр «Роснефть-УГНТУ» и инженерную школу «Моторы будущего» УУНиТ.

Также в программе вице-премьера встреча с главой Башкортостана Радием Хабировым, посещение ведущих вузов и творческих пространств Уфы, осмотр Центра управления республикой с презентацией современных цифровых решений для различных отраслей экономики.

Кроме того, он проведет совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации проектов в рамках института кураторства федерального округа.

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