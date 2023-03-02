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Общество

Парламент Башкортостана внес в Госдуму проект закона об увеличении командировочных

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Разработанные депутатами республики поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации призваны улучшить условия для рабочих, отправляющихся в командировки.

Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. Документом предлагается пересмотреть размер суточных, которые начисляются работникам организаций в период служебной командировки, а также регулярное индексирование этой суммы.

Дело в том, что в действующем законодательстве для рабочих в командировке зафиксирована суточная надбавка всего в 100 рублей в день. Эта сумма была прописана еще в 2002 году и сейчас неактуальна.

Законопроект предлагает привязать размер суточных к МРОТ, сумма будет определяться как 1/30 МРОТ, то есть на сегодняшний день по республике – 660 рублей.

Многие организации начисляют работникам суточные сверх установленных 100 рублей, закон этого не запрещает и даже в случае принятия поправок эта практика не изменится.

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