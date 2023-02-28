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Общество

Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом

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Прожиточный минимум в России – это минимальная сумма доходов человека, необходимая для обеспечения жизнедеятельности.

Специалисты аналитического агентства «Промрейтинг» на основе данных Федеральной службы государственной статистики составили топ-10 регионов с самым низким прожиточным минимумом на 2023 год.

Хуже всего ситуация в новых регионах – ДНР, ЛНР (11 213 рублей), Запорожской и Херсонской областях (11 644 рублей).

Башкортостан в этом антирейтинге делит с республикой Марий Эл восьмое место (12 650 рублей).

Для сравнения, в Татарстане этот показатель еще ниже – 12 219 рублей, делит с Мордовией пятую строчку антирейтинга.

В среднем по стране прожиточный минимум в 2023 году зафиксирован на отметке 14 375 рублей.

От размера установленного в регионе прожиточного минимума зависят различные социальные выплаты, пенсии, детские и другие пособия, а также минимальный размер оплаты труда.

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