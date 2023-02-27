В Башкортостане заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 16%

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 296 новых случаев заболевания коронавирусом.

Недельный прирост составил 2060 человека – это на 16% больше, чем неделей ранее (1781). В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 340 коек, свободно 33% коечного фонда.

Динамика заболеваемости с начала февраля:

1.02: 119 человек;

2.02: 131 человек;

3.02: 145 человек;

4.02: 161 человек;

5.02: 184 человека;

6.02: 201 человек;

7.02: 207 человек;

8.02: 218 человек;

9.02: 223 человека;

10.02: 229 человек;

11.02: 237 человек;

12.02: 239 человек;

13.02: 243 человека;

14.02: 245 человек;

15.02: 248 человек;

16.02: 253 человека;

17.02: 257 человек;

18.02: 264 человека;

19.02: 271 человек;

20.02: 278 человек;

21.02: 283 человека;

22.02: 288 человек;

23.02: 296 человек;

24.02: 299 человек;

25.02: 305 человек;

26.02: 311 человек.