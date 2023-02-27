В Башкортостане заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 16%

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 27 февраля 2023 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 296 новых случаев заболевания коронавирусом.
Недельный прирост составил 2060 человека – это на 16% больше, чем неделей ранее (1781). В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 340 коек, свободно 33% коечного фонда.
Динамика заболеваемости с начала февраля:
1.02: 119 человек;
2.02: 131 человек;
3.02: 145 человек;
4.02: 161 человек;
5.02: 184 человека;
6.02: 201 человек;
7.02: 207 человек;
8.02: 218 человек;
9.02: 223 человека;
10.02: 229 человек;
11.02: 237 человек;
12.02: 239 человек;
13.02: 243 человека;
14.02: 245 человек;
15.02: 248 человек;
16.02: 253 человека;
17.02: 257 человек;
18.02: 264 человека;
19.02: 271 человек;
20.02: 278 человек;
21.02: 283 человека;
22.02: 288 человек;
23.02: 296 человек;
24.02: 299 человек;
25.02: 305 человек;
26.02: 311 человек.
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