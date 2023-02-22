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Общество

Парламент Башкортостана принял закон об аренде оружия

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Законопроект об аренде охотничьего оружия был одобрен Госсобранием республики в первом чтении в декабре прошлого года. Таким образом законы приводятся в соответствие с последними изменениями в федеральном законодательстве.

Сегодня, 22 февраля, на 51 пленарном заседании парламента депутаты приняли этот закон в окончательном чтении.

Теперь жители Башкортостана смогут сдавать друг другу в аренду охотничье оружие и патроны, но только если у получателя есть охотничий билет и специальное разрешение.

Проверяющие инспекторы получат право затребовать у охотника соответствующие документы.

Получить охотничий билет, обратившись в Росгвардию, смогут и те, у кого оружия в собственности нет.

Гражданам других стран придется получать отдельное разрешение на хранение оружия в Росгвардии.

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