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Радий Хабиров принял участие в Послании Владимира Путина Федеральному Собранию

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Прямо сейчас в московском Гостином дворе президент Владимир Путин обращается с традиционным Посланием к Федеральному Собранию.

glavarb.ru

Зрители церемонии – члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

В зале Гостиного двора наряду с другими крупными чиновниками, бизнесменами и представителями культуры присутствует и глава Башкортостана Радий Хабиров.

В Послании президент много внимания уделил нынешней геополитической ситуации и развитию экономики. Новой волны мобилизации или других кардинальных мер анонсировано не было.

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