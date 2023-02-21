Радий Хабиров принял участие в Послании Владимира Путина Федеральному Собранию

Зрители церемонии – члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

В зале Гостиного двора наряду с другими крупными чиновниками, бизнесменами и представителями культуры присутствует и глава Башкортостана Радий Хабиров.

В Послании президент много внимания уделил нынешней геополитической ситуации и развитию экономики. Новой волны мобилизации или других кардинальных мер анонсировано не было.