Радий Хабиров принял участие в Послании Владимира Путина Федеральному Собранию

Прямо сейчас в московском Гостином дворе президент Владимир Путин обращается с традиционным Посланием к Федеральному Собранию.
glavarb.ru
Зрители церемонии – члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественные деятели.
В зале Гостиного двора наряду с другими крупными чиновниками, бизнесменами и представителями культуры присутствует и глава Башкортостана Радий Хабиров.
В Послании президент много внимания уделил нынешней геополитической ситуации и развитию экономики. Новой волны мобилизации или других кардинальных мер анонсировано не было.
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