В Башкортостане директор колледжа получил 6 лет колонии за взятки

В суде установлено, что директор колледжа, действуя через посредника, требовал от своих сотрудников возвращать ему часть от выписываемых премий, угрожая увольнением за несогласие.

Одна из сотрудниц в период с мая по декабрь 2022 года передала ему 60 тыс. рублей, две другие – по 25 тыс. рублей каждая.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,2 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности в госучреждениях на пять лет.