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Общество

В Башкортостане директор колледжа получил 6 лет колонии за взятки

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Городской суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя Сибайского колледжа строительства и сервиса.

В суде установлено, что директор колледжа, действуя через посредника, требовал от своих сотрудников возвращать ему часть от выписываемых премий, угрожая увольнением за несогласие.

Одна из сотрудниц в период с мая по декабрь 2022 года передала ему 60 тыс. рублей, две другие – по 25 тыс. рублей каждая.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,2 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности в госучреждениях на пять лет.

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