Жители Башкортостана массово жалуются на счета за отопление

В период с шестого по 12 февраля 2023 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы в сфере ЖКХ (605 обращения, +65 за неделю).

По этой теме больше всего обращений поступило касательно оплаты коммунальных услуг (74), в особенности отопления, много жаловались на управляющие компании (45) и качество содержания домов (40).

В топ-3 «фонящих» тем также вопросы благоустройства (482, +34) и дорог (460, +59) – в обоих случаях претензии в основном к уборке снега.

Наибольший прирост обращений за неделю – по вопросам образования (+110). Это связано с постом Радий Хабирова в соцсетях об открытии школы в Кугарчинском районе: жители стали спрашивать о строительстве и открытии школ в других районах и городах.

Всего поступило 4301 обращение, это на 302 больше, чем на прошлой неделе.