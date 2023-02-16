В Башкортостане работникам скорой помощи увеличат зарплаты

Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

По его словам, уже проделанная в Башкортостане работа по развитию службы скорой помощи приносит результаты. Среди прочих изменений завершилась децентрализация службы скорой помощи: теперь она представлена девятью межмуниципальными отделениями на базе медицинских округов. Работают два специализированных отделения в психиатрических больницах, расположенных в Уфе и Стерлитамаке.

Врачи и медработники первичного звена здравоохранения и скорой помощи получат надбавки к зарплатам.

Также предложено увеличить зарплаты и ввести доплаты для водителей, этот вопрос пока на рассмотрении.

Кроме того, необходимо строительство модульных помещений для бригад скорой помощи.