Радий Хабиров указом перенес День поминовения и почитания в Башкортостане

Глава республики Радий Хабиров подписал указ о переносе Дня поминовения и почитания. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, с этого года День поминовения и почитания будет шестого мая.
В 2020 году таким же указом Радий Хабиров назначил его на второе мая, в 2022 жители республики посещали могилы родственников 30 апреля, так как на второе мая выпадало празднование Ураза-байрам.
Таким образом, в этом году День поминовения приходится на субботу в череде майских праздников, длящихся до девятого мая включительно.
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