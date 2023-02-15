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Радий Хабиров указом перенес День поминовения и почитания в Башкортостане

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Глава республики Радий Хабиров подписал указ о переносе Дня поминовения и почитания. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, с этого года День поминовения и почитания будет шестого мая.

В 2020 году таким же указом Радий Хабиров назначил его на второе мая, в 2022 жители республики посещали могилы родственников 30 апреля, так как на второе мая выпадало празднование Ураза-байрам.

Таким образом, в этом году День поминовения приходится на субботу в череде майских праздников, длящихся до девятого мая включительно.

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