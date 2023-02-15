Радий Хабиров указом перенес День поминовения и почитания в Башкортостане

Согласно указу, с этого года День поминовения и почитания будет шестого мая.

В 2020 году таким же указом Радий Хабиров назначил его на второе мая, в 2022 жители республики посещали могилы родственников 30 апреля, так как на второе мая выпадало празднование Ураза-байрам.

Таким образом, в этом году День поминовения приходится на субботу в череде майских праздников, длящихся до девятого мая включительно.