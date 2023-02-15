В Башкортостане некоторых женщин могут лишить маткапитала и льгот

Первоначально такую идею высказал первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев: он считает, что лишить возможности получать маткапитал стоит россиянок, рожающих в странах, где новорожденным автоматически предоставляется гражданство, а родителям – вид на жительство.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока этот вопрос в Кремле не обсуждается.

Тем временем Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил соответствующий опрос в Telegram. По его словам, более 25 тыс. российских женщин в 2022 году выезжали в Аргентину, США, другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства. Многие из них после этого остались за рубежом, но оформляли российские льготы, и Володин задается вопросом: насколько это справедливо по отношению к России?

На данный момент 86% из 230 тыс. человек, принявших участие в опросе, заявили, что считают это несправедливым, 6% ответили, что им все равно, и 8% опрошенных думают, что это нормально.