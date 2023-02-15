В Уфе руководителя отделения судебных приставов уволили за присвоение денег должников

Проверку организовала прокуратура Демского района. Выяснилось, что в период с мая 2021 по июль 2022 года главный судебный пристав города, пользуясь служебным положением, получил от семи должников более 600 тыс. рублей.

Эти деньги мужчина обещал внести на депозитный счет службы, но потратил их по собственному усмотрению.

Теперь он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. Вину мужчина признал и ущерб частично возместил.

По требованию прокуратуры руководитель отделения был уволен по компрометирующим основаниям. Уголовное дело рассматривается в суде.