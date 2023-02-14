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Общество

В Башкортостане пенсия выросла на 15% за год

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Росстат опубликовал данные по количеству людей пенсионного возраста и размеру их пенсий в Башкортостане по состоянию на начало 2023 года.

В декабре 2022 года в республике было более 1,151 млн пенсионеров, около 180 тыс. из них работали. Общее количество пенсионеров за прошлый год выросло, количество работающих среди них – сократилось.

Средний размер пенсий в декабре превысил 18 070 – это на 1 671 рубль больше, чем в январе прошлого года.

Первого января 2023 года средний размер пенсий составил 18 861 рубль, то есть вырос на 15% за год.

Неработающие пенсионеры получают в среднем 14 453 рубля, работающие – 18 664 рубля.

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