В Башкортостане глава спецуправления МЧС получил 15 колонии за взятки

В суде установлено, что мужчина в 2015-2016 годах выплачивал сотрудникам управления материальную помощь без законных на то оснований.

Всего им было выписано матпомощи на сумму более 65,9 млн рублей, 31,1 млн рублей сотрудники вернули ему в качестве взятки за общее покровительство.

Также он признан виновным в присвоении 2,4 млн рублей путем предоставления заведомо ложных сведений о необходимости прохождения лечения.

Подсудимый вину не признал. Суд счел его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также запретил занимать должности в органах МЧС, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 10 лет.