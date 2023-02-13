В Башкортостане глава спецуправления МЧС получил 15 колонии за взятки

Белорецкий суд вынес приговор в отношении 39-летнего бывшего начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС России» в ЗАТО Межгорье.
В суде установлено, что мужчина в 2015-2016 годах выплачивал сотрудникам управления материальную помощь без законных на то оснований.
Всего им было выписано матпомощи на сумму более 65,9 млн рублей, 31,1 млн рублей сотрудники вернули ему в качестве взятки за общее покровительство.
Также он признан виновным в присвоении 2,4 млн рублей путем предоставления заведомо ложных сведений о необходимости прохождения лечения.
Подсудимый вину не признал. Суд счел его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также запретил занимать должности в органах МЧС, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 10 лет.
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