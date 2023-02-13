В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за неделю выросла на 63%

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 13 февраля 2023 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 243 новых случая заболевания коронавирусом.
Недельный прирост составил 1554 человека – это на 63% больше, чем неделей ранее (955). В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 340 коек, свободно 30% коечного фонда.
Динамика заболеваемости с начала февраля:
1.02: 119 человек;
2.02: 131 человек;
3.02: 145 человек;
4.02: 161 человек;
5.02: 184 человека;
6.02: 201 человек;
7.02: 207 человек;
8.02: 218 человек;
9.02: 223 человека;
10.02: 229 человек;
11.02: 237 человек;
12.02: 239 человек.
Параллельно в регионе растет и заболеваемость ОРВИ: по сравнению с предыдущей неделей рост составил 17,6%.
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