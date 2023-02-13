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В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за неделю выросла на 63%

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Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 13 февраля 2023 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 243 новых случая заболевания коронавирусом.

Недельный прирост составил 1554 человека – это на 63% больше, чем неделей ранее (955). В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 340 коек, свободно 30% коечного фонда.

Динамика заболеваемости с начала февраля:

1.02: 119 человек;

2.02: 131 человек;

3.02: 145 человек;

4.02: 161 человек;

5.02: 184 человека;

6.02: 201 человек;

7.02: 207 человек;

8.02: 218 человек;

9.02: 223 человека;

10.02: 229 человек;

11.02: 237 человек;

12.02: 239 человек.

Параллельно в регионе растет и заболеваемость ОРВИ: по сравнению с предыдущей неделей рост составил 17,6%.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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