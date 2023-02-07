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Общество

В Башкортостане чиновник отделался условным сроком за присвоение бюджетных денег

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Бывший заместитель главы администрации Кушнаренковского района проходил обвиняемым по девяти эпизодам присвоения вверенных ему бюджетных денег с использованием служебного положения.

Следствие установило, что подсудимый в период с января 2015 по декабрь 2016 года выписывал себе премии без ведома главы района, хотя знал, что решение о премировании принимается начальством.

Всего за указанный период таким образом он присвоил и растратил более 420 тыс. рублей.

Подсудимый вину признал, суд приговорил бывшего чиновника к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, а также взыскал с него сумму причиненного ущерба. На его имущество наложен арест.

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