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Общество

В Башкортостане пожилых могут бесплатно доставить в больницу и обратно

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Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова в соцсетях напомнила о работе мобильных бригад в республике.

Жителей сельских населенных пунктов старше 65 лет могут доставить в медицинские организации бесплатно по федеральному проекту.

Для этого лечащий врач должен внести человека в список и утвердить график у главврача. Далее он сообщит об этом пациенту.

Перевозку осуществляет специальная мобильная бригада в сопровождении фельдшера на машине, оборудованной электроподъемником. На ней же пациента доставят потом домой.

Мобильные бригады уже доставили в лечебницы более восьми тысяч человек из 1455 населенных пунктов, на дому обслужили около 300 нуждающихся в медицинской помощи.

Всю информацию по этой услуге можно получить в поликлинике или ФАПе по месту жительства либо по телефону горячей линии Республиканского центра социального обслуживания населения 8 (800) 775-00-14 (в будние дни с 9.00 до 18.00, в выходные с 10.00 до 18.00).

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