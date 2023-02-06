В Башкортостане пожилых могут бесплатно доставить в больницу и обратно

Жителей сельских населенных пунктов старше 65 лет могут доставить в медицинские организации бесплатно по федеральному проекту.

Для этого лечащий врач должен внести человека в список и утвердить график у главврача. Далее он сообщит об этом пациенту.

Перевозку осуществляет специальная мобильная бригада в сопровождении фельдшера на машине, оборудованной электроподъемником. На ней же пациента доставят потом домой.

Мобильные бригады уже доставили в лечебницы более восьми тысяч человек из 1455 населенных пунктов, на дому обслужили около 300 нуждающихся в медицинской помощи.

Всю информацию по этой услуге можно получить в поликлинике или ФАПе по месту жительства либо по телефону горячей линии Республиканского центра социального обслуживания населения 8 (800) 775-00-14 (в будние дни с 9.00 до 18.00, в выходные с 10.00 до 18.00).