В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за неделю выросла на 76%

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрирован 201 новый случай заболевания коронавирусом.

Недельный прирост составил 955 человек – это на 76% больше, чем неделей ранее (542). В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 340 коек, 21% коечного фонда свободен.

Параллельно в регионе растет и заболеваемость ОРВИ: по сравнению с предыдущей неделей рост составил 7,6%. С начала эпидемического сезона диагноз ОРВИ и грипп оставили 670 939 пациентам.