18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане заболеваемость Covid-19 за неделю выросла на 76%

Поделиться:

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на шестое февраля 2023 года.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрирован 201 новый случай заболевания коронавирусом.

Недельный прирост составил 955 человек – это на 76% больше, чем неделей ранее (542). В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 340 коек, 21% коечного фонда свободен.

Параллельно в регионе растет и заболеваемость ОРВИ: по сравнению с предыдущей неделей рост составил 7,6%. С начала эпидемического сезона диагноз ОРВИ и грипп оставили 670 939 пациентам.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: