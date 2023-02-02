Верховный суд Башкортостана оставил бывшего главу следственного отдела под арестом

Следствие считает, что мужчина получил от своего знакомого два миллиона рублей для передачи их в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел.

Теперь ему грозит штраф в размере от полутора до трех миллионов рублей, а также до 12 лет лишения свободы.

26 января стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал бывшего полицейского на время следствия до 24 марта 2023 года в связи с тем, что он знает многих в правоохранительных органах и может воспрепятствовать ходу уголовного дела.

Защита просила заключить его под домашний арест и решение обжаловала. Сегодня, второго февраля, Верховный суд оставил постановление районного суда без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения.