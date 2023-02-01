Парламент Башкортостана готовит поправки в Трудовой кодекс

По мнению спикера республиканского парламента, назрела необходимость пересмотреть размер суточных, которые начисляются работникам организаций в период служебной командировки, и создать правовые условия для их индексации.

«В соответствии с действующим законодательством размер суточных составляет 100 рублей в день. Сумма фиксированная, и прописана она в Постановлении Правительства Российской Федерации, принятом еще в далеком 2002 году. За двадцать лет цены на товары и услуги значительно выросли, а размер командировочных не пересматривался ни разу. Сегодня это уже чисто символическая сумма, которая не покрывает даже стоимость обеда.

Чтобы размер суточных менялся в соответствии с индексом потребительских цен, целесообразно привязать его к индексируемому показателю – минимальному размеру оплаты труда. В этом случае размер суточных будет определяться как 1/30 МРОТ. Сумма будет автоматически меняться вслед за индексацией МРОТ», – написал Константин Толкачев.

Сегодня многие организации начисляют работникам суточные сверх установленных 100 рублей, закон этого не запрещает и даже в случае принятия поправок эта практика не изменится.