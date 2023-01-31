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Радий Хабиров пропустил оперативное совещание в правительстве

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Сегодня, 31 января 2023 года, традиционная «оперативка» в правительстве прошла без главы республики Радия Хабирова. Вместо него совещание провел премьер-министр правительства Андрей Назаров.

По словам Андрея Назарова, глава Башкортостана сейчас находится в Москве в командировке. Ранее совещание перенесли с 12.00 30 января на 12.00 31 января, затем – с 12.00 на 16.00 12 января.

Неделей ранее делегация от республики во главе с Радием Хабировым прибыла из Беларуси, где обсуждалась подготовка к 10-му Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе 26-28 июня, а также увеличение объемов торгового оборота и другие экономические вопросы.

В конце декабря Радий Хабиров посещал Донбасс, сопровождая гуманитарный конвой для военнослужащих.

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