В Башкортостане в пожарах погибло в 3 раза больше человек, чем в прошлом году

С начала текущего года в республике произошло 484 пожара, на этот же день в прошлого года – 445 пожаров.

В них погибло 35 человек, что практически в три раза больше, чем в прошлом году (12). Еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Количество погибших в республике вызывает особую обеспокоенность и тревогу! Это были чьи-то родные, друзья, знакомые, а кто-то остался без мамы или папы...

Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте халатного обращения с огнем, не оставляйте без присмотра топящиеся печи и работающие электроприборы, не перегружайте электросеть и не оставляйте непотушенными сигареты» – говорится в сообщении МЧС.