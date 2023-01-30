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В Башкортостане в пожарах погибло в 3 раза больше человек, чем в прошлом году

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МЧС Башкортостана делится удручающей статистикой по пожарам за январь 2023 года и призывает жителей внимательнее относиться к пожарной безопасности.

Фото: МЧС Башкортостана

С начала текущего года в республике произошло 484 пожара, на этот же день в прошлого года – 445 пожаров.

В них погибло 35 человек, что практически в три раза больше, чем в прошлом году (12). Еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Количество погибших в республике вызывает особую обеспокоенность и тревогу! Это были чьи-то родные, друзья, знакомые, а кто-то остался без мамы или папы...

Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте халатного обращения с огнем, не оставляйте без присмотра топящиеся печи и работающие электроприборы, не перегружайте электросеть и не оставляйте непотушенными сигареты» – говорится в сообщении МЧС.

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