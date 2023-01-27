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Суд прекратил уголовное дело после травмирования ребенка на курорте «Абзаково»

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Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело, связанное с инцидентом, произошедшим в декабре 2021 года.

На горнолыжном курорте «Абзаково» во время подъема бугель, на котором поднимался девятилетний ребенок, переплелся со встречным пустым бугелем, из-за чего ребенок упал на подъемную трассу и получил травмы средней степени тяжести.

Судом установлено, что машинисты курорта, 44-летний Айнур Машуров и 41-летний Ильсин Ишмурзин, утром должным образом не проконтролировали техническое состояние оборудования канатной дороги, что и стало причиной происшествия.

До начала судебного заседания потерпевший и его представитель попросили суд прекратить производства по делу, так как претензий к обвиняемым не имеют.

Учитывая, что Машуров и Ишмурзин впервые совершили преступление небольшой тяжести и ущерб полностью возместили, суд удовлетворил заявленное ходатайство и прекратил уголовное дело за примирением сторон.

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