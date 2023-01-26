В Башкортостане назначат ежегодные выплаты донорам крови

После утверждения новой меры донорам, сдавшим кровь 100 и более раз, будут дополнительно выплачивать по пять тысяч рублей ежегодно.

Выплаты при каждой сдаче крови сохранятся. Кроме того, обладатели знака «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» получают ежегодное пособие из федерального бюджета.

Эти выплаты индексируются каждый год, в 2023 году сумма составит 16 578,10 рубля.

Почетными донорами считаются люди, сдавшие (один из пунктов):

– цельную кровь 40 и более раз;

– плазму 60 и более раз.

А также: набравшие 40+ донаций, если цельная кровь сдавалась более 25 раз; набравшие 60+ донаций, если цельная кровь сдавалась менее 25 раз.