В феврале жителей Башкортостана ждут длинные выходные

23 февраля отмечается День защитника Отечества, в этом году праздничный выходной приходится на четверг.

Из-за того, что в новогодние каникулы выходной день первого января выпадал на воскресенье, его перенесли на 24 февраля, так что в феврале выходные продлятся четыре дня подряд 23-26 числа включительно.

Всего из 28 календарных дней рабочими в феврале будут 18, при этом в среду, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на один час.