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В феврале жителей Башкортостана ждут длинные выходные

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В следующем месяце для жителей республики будет всего 17 полных рабочих дней.

23 февраля отмечается День защитника Отечества, в этом году праздничный выходной приходится на четверг.

Из-за того, что в новогодние каникулы выходной день первого января выпадал на воскресенье, его перенесли на 24 февраля, так что в феврале выходные продлятся четыре дня подряд 23-26 числа включительно.

Всего из 28 календарных дней рабочими в феврале будут 18, при этом в среду, 22 февраля, рабочий день будет сокращен на один час.

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