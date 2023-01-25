Рустам Набиев покорил высшую точку Южной Америки – гору Аконкагуа

«Моя шестая вершина - гора Аконкагуа, 6961 м.

22 января в 20:36 - я, Рустам Набиев, на одних руках взошел на высшую точку Южной Америки. Девять дней вдвоем мы шли к этой отметке.

Финальный штурм вершины с третьего лагеря и обратный спуск продлились 25 часов.

25 часов без сна, еды, в движении на пути к своей цели, не поворачиваясь и не оглядываясь назад.

Спасибо всем за поддержку! Мы это сделали! Я рад, что все это закончилось победой.

Остальное расскажу потом. Сейчас внутри меня полное опустошение. Непонятное состояние, хочется плакать, выпустить все эмоции. Вы даже не представляете, насколько это было тяжело. Тяжело это просто слово, тяжело - не передать словами», – написал Рустам Набиев.

Ранее Набиев покорил обе вершины Эльбруса, а также горы Казбек, Манаслу и Килиманджаро.