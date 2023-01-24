В Башкортостане осудили виновника ДТП с 6 жертвами

25 июля микроавтобус, двигавшийся по маршруту Уфа – Языково, на 1412-м километре дороги М-5 «Урал» врезался в «КамАЗ» дорожной службы, в результате чего погибли шесть человек и один получил тяжелые травмы.

Кроме того, стало известно, что в автобусе находились 24 пассажира при максимальной вместимости до 19. Не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

В отношении водителя автобуса были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Водитель признал вину и приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запрещено работать водителем в течение трех лет.