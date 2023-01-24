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Общество

В правительстве Башкортостана назвали снижение бедности населения одной из стратегических целей

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На заседании правительства под руководством премьер-министра республики Андрея Назарова рассмотрели вопрос актуализации региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Минтруд Башкортостана разработал поправки в программу с учетом прогноза социально-экономического развития на период до 2036 года и планами до 2024 года.

Скорректированы показатели уровня бедности, реальной зарплаты и реального дохода.

Также теперь индикаторы «Темп роста реальной среднемесячной заработной платы» и «Темп роста реального среднедушевого денежного дохода» включены в перечень показателей оценки эффективности деятельности главы республики.

Проект региональной программы насчитывает пять задач:

– повышение уровня доходов путем создания новых рабочих мест и легализации неформальной занятости;

– стабилизация цен на товары и услуги;

– развитие системы социальной помощи нуждающимся;

– адресная социальная помощь на основании социального контракта;

– социальная адаптация малоимущих граждан.

«Повышение благосостояния населения, снижение бедности и рост доходов населения является одной из стратегических целей, обозначенной президентом страны еще в 2020 году. Наша республика среди регионов Приволжского федерального округа находится на седьмом месте по реальным денежным доходам и на пятом – по уровню среднедушевых денежных доходов. При этом до 2030 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в нашей республике, как и по всей стране, должна быть снижена в два раза», – сказал Андрей Назаров.

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