В Башкортостане изменится размер социальных пособий

Выплаты, пособия и компенсации в республике проиндексируют первого февраля 2023 года.

Среди прочих увеличатся выплаты по единовременному пособию при рождении ребенка и ежемесячному пособию по уходу за ребенком, а также материнский капитал, ежемесячная выплата ветеранам, ежемесячная социальная выплата.

Материнский капитал вырастет до 587 тыс. рублей на первого ребенка (на 62,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году). За второго ребенка составит 775,6 тыс. рублей (на 82,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).