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Общество

В Башкортостане изменится размер социальных пособий

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Обязательная ежегодная индексация коснется более 40 мер соцподдержки. Многие из них вырастут на размер инфляции – 11,9%.

Выплаты, пособия и компенсации в республике проиндексируют первого февраля 2023 года.

Среди прочих увеличатся выплаты по единовременному пособию при рождении ребенка и ежемесячному пособию по уходу за ребенком, а также материнский капитал, ежемесячная выплата ветеранам, ежемесячная социальная выплата.

Материнский капитал вырастет до 587 тыс. рублей на первого ребенка (на 62,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году). За второго ребенка составит 775,6 тыс. рублей (на 82,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).

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