Парламент Башкортостана доработает закон о запрете пропаганды чайлдфри

Законопроект предлагает установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри.

Концептуально его уже поддержали на федеральном уровне, но попросили конкретизировать понятия «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности», чтобы их можно было применять на практике.

После доработки Совет законодателей России и Комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассмотрят законопроект повторно.

«Идеология чайлдфри пришла к нам с Запада и получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. Она сводит смысл существования человека к удовлетворению личных потребностей. Идеи праздности и бездетности опаснее всего для незрелых детских умов, без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее. Это противоречит государственной политике нашей страны, которая базируется на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства», – заявил спикер регионального парламента Константин Толкачев.