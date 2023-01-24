18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Парламент Башкортостана доработает закон о запрете пропаганды чайлдфри

Поделиться:

Депутаты Госсобрания республики продолжат попытки продвинуть в Госдуму поправки в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Законопроект предлагает установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри.

Концептуально его уже поддержали на федеральном уровне, но попросили конкретизировать понятия «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности», чтобы их можно было применять на практике.

После доработки Совет законодателей России и Комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассмотрят законопроект повторно.

«Идеология чайлдфри пришла к нам с Запада и получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. Она сводит смысл существования человека к удовлетворению личных потребностей. Идеи праздности и бездетности опаснее всего для незрелых детских умов, без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее. Это противоречит государственной политике нашей страны, которая базируется на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства», – заявил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: