В Башкортостане полковник МЧС получил 13 лет колонии за взятки

Следствие считает, что в 2016-2017 годах полковник, работая в закрытом городе Межгорье, выписывал сотрудникам матпомощь, хотя никто из них не имел медицинских показаний для этого, но требовал вернуть ему часть денег за помощь в продвижении карьеры. Таким образом он получил порядка 30 млн рублей. Не забывал мужчина премировать и себя.

Также обвиняемый присвоил 1,2 млн рублей, подделав документы о прохождении лечения.

Теперь он обвиняется в 70 эпизодах получения взятки, присвоении денежных средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Общий ущерб МЧС от его действий оценивается в 58 млн рублей.

Мужчина вину не признал. Суд счел его виновным, лишил звания полковника, назначил штраф в размере 65 млн рублей и наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также запретил занимать должности в госорганах на семь лет. На его банковские счета и автомобиль Subaru Forester наложен арест.