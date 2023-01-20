Парламент Башкортостана хочет повысить предельный возраст госслужащих на руководящих должностях до 70 лет

Республиканский парламент хочет повысить с 65 до 70 лет предельный возраст для руководства в государственной гражданской службе.

Проект федерального закона прошел предварительное рассмотрение. До 21 февраля комитет Госдумы принимает отзывы, предложения и замечания к законопроекту, в апреле он будет рассмотрен окончательно.

«Законопроект направлен на сохранение на государственной гражданской службе высококвалифицированных работников аппаратов региональных парламентов», – сообщает пресс-служба Госсобрания республики.