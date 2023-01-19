Суд в Уфе вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД

Суд считает, что подсудимый, являясь инспектором ОГИБДД России по Подгоренскому району Воронежской области, в период с июня 2019 года по август 2021 года вносил в базу недостоверные сведения, возвращая владельцам права, ранее изъятые за нарушения.

За это он получил от 20 человек 665 тыс. рублей. Мужчина вину признал в полном объеме.

Суд признал его виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Бывший сотрудник ОГИБДД выплатит штраф в размере 3,5 млн рублей и лишится звания и возможности занимать некоторые должности в правоохранительных органах на три года.

В отдельные производства выделены материалы в отношении тех, кто давал ему взятки и был посредником.