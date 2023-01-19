Суд в Уфе вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Воронежской области.
Суд считает, что подсудимый, являясь инспектором ОГИБДД России по Подгоренскому району Воронежской области, в период с июня 2019 года по август 2021 года вносил в базу недостоверные сведения, возвращая владельцам права, ранее изъятые за нарушения.
За это он получил от 20 человек 665 тыс. рублей. Мужчина вину признал в полном объеме.
Суд признал его виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Бывший сотрудник ОГИБДД выплатит штраф в размере 3,5 млн рублей и лишится звания и возможности занимать некоторые должности в правоохранительных органах на три года.
В отдельные производства выделены материалы в отношении тех, кто давал ему взятки и был посредником.
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