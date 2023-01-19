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Радий Хабиров прибыл в Минск с рабочим визитом

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Глава Башкортостана опубликовал фото из минского аэропорта. Делегация от республики проведет совещание с белорусскими коллегами.

vk.com/radiyhabirov

«Наша делегация начинает работу в Минске. Беларусь – давний, надежный и стратегический партнер Башкортостана. А белорусы – наши братья!» – написал в соцсетях Радий Хабиров.

Летом 2023 года в Уфе состоится юбилейный 10-й Форум регионов Беларуси и России. Заседания в рамках форма пройдут в 10 секциях. В 2022 году на таком форуме было подписано контрактов на 65 млрд рублей.

Известно, что вчера, 18 января, в Минск прилетел и министр иностранных дел Сергей Лавров: он примет участие в ежегодном совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России. В ходе встреч на высшем уровне будет обсуждаться контроль над вооружениями и противодействие линии Запада на политизацию международных организаций экономической и правозащитной направленности.

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