В Башкортостане наградили врачей, вернувшихся с Донбасса

Сегодня, 19 января, им вручили почетные грамоты РБ за высокое профессиональное мастерство и заслуги в области здравоохранения, благодарственные письма и нагрудный знак «От благодарного народа ЛНР».

Врачи-добровольцы прибывают в Донбасс вместе с оборудованием и берут на себя огромную часть работы не только в зоне СВО, но и в целом по ДНР и ЛНР.

«В условиях СВО нагрузка, которая легла на систему здравоохранения на Донбассе, увеличилась. Поэтому в этот непростой период медработники-волонтеры стали настоящей опорой, там, где особенно тяжело.

Бригады волонтеров из республики оказывают медицинскую помощь на месте и взрослым, и детям, военнослужащим. Они работают в военном госпитале, лечат добровольцев из наших отрядов. За восемь месяцев работы врачи Башкортостана оказали помощь свыше 100 тысячам человек. И для наших коллег это не просто врачебный долг, а помощь по воле сердца.

Отзывы о коллегах, которые мы получаем о работе башкирских врачей, самые лучшие. Республика вами гордится!» – написал в соцсетях руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин.