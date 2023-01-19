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Общество

В Башкортостане наградили врачей, вернувшихся с Донбасса

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Очередная партия медиков, работавших в суровых условиях в Донбассе, вернулась в республику. Помимо врачей и медсестер, туда отправлялись водители и другой персонал медорганизаций со всей республики.

vk.com/zabelinm

Сегодня, 19 января, им вручили почетные грамоты РБ за высокое профессиональное мастерство и заслуги в области здравоохранения, благодарственные письма и нагрудный знак «От благодарного народа ЛНР».

Врачи-добровольцы прибывают в Донбасс вместе с оборудованием и берут на себя огромную часть работы не только в зоне СВО, но и в целом по ДНР и ЛНР.

«В условиях СВО нагрузка, которая легла на систему здравоохранения на Донбассе, увеличилась. Поэтому в этот непростой период медработники-волонтеры стали настоящей опорой, там, где особенно тяжело.

Бригады волонтеров из республики оказывают медицинскую помощь на месте и взрослым, и детям, военнослужащим. Они работают в военном госпитале, лечат добровольцев из наших отрядов. За восемь месяцев работы врачи Башкортостана оказали помощь свыше 100 тысячам человек. И для наших коллег это не просто врачебный долг, а помощь по воле сердца.

Отзывы о коллегах, которые мы получаем о работе башкирских врачей, самые лучшие. Республика вами гордится!» – написал в соцсетях руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин.

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