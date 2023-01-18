Парламент Башкортостана доработает закон о частных домах престарелых

Частных домов престарелых в России очень много, но большинство из них остается в тени, из-за чего регулярно случаются происшествия.

В декабре прошлого года сгорело такое учреждение в Кемерово, погибли 22 человека. Ранее подобные трагедии случались в Абзелиловском районе Башкортостана, Москве, Тюменской области и других регионах.

В течение двух лет парламент Башкортостана пытается продвинуть в Госдуму законопроект о лицензировании частных домов престарелых, но безуспешно. В октябре 2022 года Госдума окончательно отклонила последнюю версию документа, но депутаты республики планируют продолжить работу с учетом всех рекомендаций.

В ближайшее время состоится межведомственное совещание с приглашением профильных экспертов. В обоснование законодательной инициативы планируется собрать статистическую информацию, более детально описать текущую ситуацию на рынке услуг частных домов престарелых и представить анализ действующего правового регулирования.