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В Уфе прокуратура провела проверку после публикации в СМИ истории о том, что ребенок учится в промерзшей квартире

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Прокуратура Демского района Уфы навестила семью, историю которой опубликовали местные СМИ. Из-за нарушений застройщика семья с ребенком живет в квартире, в которой окна покрываются льдом.

Фото: Прокуратура Башкортостана

Семья проживает в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Прокурор района навестил семью, в ходе проверки установлено, что качество дома не соответствует условиям договора и требованиям технических регламентов: нарушена конструкция окон, в результате чего рамы промерзают и в квартире холодно.

Прокуратура района внесла в адрес застройщика представление и потребовала в кратчайшие сроки устранить нарушения жилищного законодательства.

Кроме того, прокурор взял под контроль исполнение судебного решения, вынесенного по иску собственника квартиры о взыскании с застройщика убытков, связанных с нарушениями требований к качеству квартиры.

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