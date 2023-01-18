В Уфе прокуратура провела проверку после публикации в СМИ истории о том, что ребенок учится в промерзшей квартире

Семья проживает в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Прокурор района навестил семью, в ходе проверки установлено, что качество дома не соответствует условиям договора и требованиям технических регламентов: нарушена конструкция окон, в результате чего рамы промерзают и в квартире холодно.

Прокуратура района внесла в адрес застройщика представление и потребовала в кратчайшие сроки устранить нарушения жилищного законодательства.

Кроме того, прокурор взял под контроль исполнение судебного решения, вынесенного по иску собственника квартиры о взыскании с застройщика убытков, связанных с нарушениями требований к качеству квартиры.