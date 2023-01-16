В Башкортостане депутатов обязали вести страницы в соцсетях

Теперь большинство парламентариев обязано вести соцсети. По мнению спикера парламента Константина Толкачева, это приведет к повышению правовой грамотности населения в целом.

«Тренд продиктован временем: сегодня многие люди даже новости узнают из социальных сетей. Государственное Собрание давно имеет свои аккаунты, но в представительном органе власти каждый депутат является источником полезной информации для граждан. В связи с этим мы законодательно закрепили обязанность депутатов вести страницы в социальных сетях.

Исключение делается только для тех, кто имеет определенные ограничения по основному месту работы, например, для депутатов, занятых в оборонно-промышленном комплексе», – сказал Константин Толкачев.