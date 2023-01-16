В Башкортостане замглавы администрации района пойдет под суд за взятки

Следствие считает, что в сентябре 2022 года индивидуальный предприниматель попросил чиновника о помощи в вывозе двух тысяч кубометров песка с территории садоводческого товарищества в Краснокамском районе в обход предусмотренной законом процедуры. Чиновник согласился сделать это за 200 тыс. рублей.

После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы с заявлением о незаконном вымогательстве у него денег.

Когда замглавы администрации получал от коммерсанта первую выплату в 15 тыс. рублей, его задержала полиция.

Мужчина частично признал вину в совершении преступления, уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения.