Власти Башкортостана высказались о смерти Муртазы Рахимова

В ночь на 12 января стало известно, что на 89-м году жизни скончался первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов.
vk.com/Константин Толкачев
Константин Толкачев, председатель Госсобрания республики:
«Ушел из жизни человек-эпоха, первый президент Башкортостана Муртаза Губайдуллович Рахимов. Он возглавил республику в очень тяжелое время, в условиях неопределенности и развала страны и, несмотря на все обстоятельства, сумел вывести ее в лидеры по многим показателям, дать новое качество жизни ее жителям, заложить фундамент дальнейшего развития.
Благодаря своей кипучей энергии, честной работе, отношению к людям, он пользовался большим авторитетом у коллег и уважением всех, кто его знал. Свою жизнь он посвятил республике, до самых последних дней работая для ее блага. Его уход – огромная потеря для всех нас».
vk.com/Рустам Ишмухаметов
Рустам Ишмухаметов, вице-спикер парламента республики:
«Муртаза Губайдуллович стоял у руля в исторически очень непростой период. Человек широкой души и острого ума, он много доброго и полезного сделал для развития республики. Жители других регионов нам завидовали.
На фото Муртаза Губайдуллович в расцвете сил в Башкирской гимназии-интернате города Белебея рядом с её молодым директором, которого, надеюсь, вы узнали. Он неоднократно бывал у нас, вникал в нужды детей и педагогов, поддержал строительство интерната и детского сада.
Хорошо зная его, всегда относился к нему с огромным уважением. Звонил, поздравлял, справлялся о здоровье. Кстати, и он меня всегда поздравлял с днем рождения. Его звонок 7 октября из года в год раздавался ровно в 9:15. Дорогого стоит такое внимание. Чуткий был человек, и это очень приятно.
Буквально накануне вспоминал о нем, что скоро у него день рождения, а там и до красивого юбилея оставался всего год… Вечная память!»
vk.com/Айрат Рахматуллин
Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения республики:
«Ушел из жизни Муртаза Губайдуллович Рахимов. Свою жизнь он посвятил республике. За его плечами много добрых дел на благо Башкортостана и всей страны. Он пользовался большим авторитетом у коллег и уважением всех, кто его знал. В последние дни его жизни наши врачи были рядом, оказывали необходимую медицинскую помощь. Приношу соболезнования его родным и близким».
vk.com/Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев, глава Администрации Уфы:
«Ушел из жизни первый президент республики Башкортостан, Почетный гражданин нашего города Муртаза Губайдуллович Рахимов. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким».
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