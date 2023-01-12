Власти Башкортостана высказались о смерти Муртазы Рахимова

Рустам Ишмухаметов, вице-спикер парламента республики:

«Муртаза Губайдуллович стоял у руля в исторически очень непростой период. Человек широкой души и острого ума, он много доброго и полезного сделал для развития республики. Жители других регионов нам завидовали.

На фото Муртаза Губайдуллович в расцвете сил в Башкирской гимназии-интернате города Белебея рядом с её молодым директором, которого, надеюсь, вы узнали. Он неоднократно бывал у нас, вникал в нужды детей и педагогов, поддержал строительство интерната и детского сада.

Хорошо зная его, всегда относился к нему с огромным уважением. Звонил, поздравлял, справлялся о здоровье. Кстати, и он меня всегда поздравлял с днем рождения. Его звонок 7 октября из года в год раздавался ровно в 9:15. Дорогого стоит такое внимание. Чуткий был человек, и это очень приятно.

Буквально накануне вспоминал о нем, что скоро у него день рождения, а там и до красивого юбилея оставался всего год… Вечная память!»