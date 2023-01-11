В Башкортостане зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

Премьер-министр Андрей Назаров заявил, что правительство успешно справилось с одной из основных задач прошлого года – предотвращением возможных кризисных ситуаций на рынке труда.

«На сегодняшний день в республике сложилась рекордно низкая безработица по методологии Международной организации труда в 2,8% и это ниже, чем в среднем по России (3,8%) и Приволжскому федеральному округу (3,1%).

Более 1500 работодателей получили в прошлом году поддержку в объеме почти 1,5 млрд рублей, что позволило нам сохранить занятость и трудоустроить более 29 тысяч граждан республики. В 2023 году на эти цели предусмотрено выделение федеральных средств в размере 1,4 млрд рублей Сможем охватить временной занятостью, общественными работами и профобучением около 17 тысяч человек», – сообщил Андрей Назаров.