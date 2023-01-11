В Башкортостане одобрили единое пособие родителям 9675 детей до 17 лет

Всего с 28 декабря 2022 года по 11 января 2023 года в отделение Соцфонда через портал госуслуг поступило 35 тыс. заявлений на новую выплату, единое пособие назначено на 9675 детей республики до 17 лет.

Первые выплаты семьи получат до конца текущей недели, деньги поступят на счет, указанный при оформлении.

Выплаты также получат 143 беременные женщины, по заявлениям которых было вынесено положительное решение.

Кроме того, за первые дни января Соцфонд одобрил выплаты на 564 первенца до трех лет, появившихся в семьях до конца прошлого года.

В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.