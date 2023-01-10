Жители Башкортостана массово жалуются на плохую уборку снега

В период со 31 декабря по восьмое января по частоте обращений на первое место вышли вопросы дорог (2420 обращений, +1619 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В этой категории чаще всего регистрировали жалобы на уборку снега.

Следом идут вопросы благоустройства (1824 обращения, +1425) – и тоже из-за уборки снега, но уже во дворах.

Замыкает тройку наиболее «фонящих» тем ЖКХ (718, +235) – многие районы оказались обесточены или без отопления в новогодние каникулы.

Всего в первую неделю года поступило 7000 обращений – это на 3842 больше, чем в прошлом году.