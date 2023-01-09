В Башкортостане снижается заболеваемость Covid-19

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 203 новых случая заболевания коронавирусом. Новых смертей, вызванных осложнениями Covid-19, не было.

В середине прошлого месяца Минздрав предупреждал о резком росте заболеваемости коронавирусом: 19 декабря суточный прирост составил 247 человек и увеличивался на 25-30 процентов в неделю.

С третьего января заболеваемость стабильно снижается:

1 января – 354 человека;

2 января – 364 человека;

3 января – 367 человек;

4 января – 345 человек;

5 января – 324 человека;

6 января – 299 человек;

7 января – 239 человек;

8 января – 232 человека.