В Башкортостане снижается заболеваемость Covid-19

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на девятое января 2022 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 203 новых случая заболевания коронавирусом. Новых смертей, вызванных осложнениями Covid-19, не было.
В середине прошлого месяца Минздрав предупреждал о резком росте заболеваемости коронавирусом: 19 декабря суточный прирост составил 247 человек и увеличивался на 25-30 процентов в неделю.
С третьего января заболеваемость стабильно снижается:
1 января – 354 человека;
2 января – 364 человека;
3 января – 367 человек;
4 января – 345 человек;
5 января – 324 человека;
6 января – 299 человек;
7 января – 239 человек;
8 января – 232 человека.
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