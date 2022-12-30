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В Башкортостане водитель автобуса предстанет перед судом после ДТП

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Следственный комитет республики сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении водителя микроавтобуса, спровоцировавшего аварию с шестью погибшими.

Фото: СУСК РФ по РБ

Инцидент произошел 25 июля текущего года. 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, двигаясь по маршруту «Уфа – Языково», превысил скорость и столкнулся с едущим навстречу «КамАЗом».

В это время в автобусе находились 24 человека (при допустимом количестве только 19, пропорционально наличию посадочных мест). Кроме того, не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал, уголовное дело направлено в суд.

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