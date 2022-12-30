В Башкортостане водитель автобуса предстанет перед судом после ДТП

Инцидент произошел 25 июля текущего года. 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, двигаясь по маршруту «Уфа – Языково», превысил скорость и столкнулся с едущим навстречу «КамАЗом».

В это время в автобусе находились 24 человека (при допустимом количестве только 19, пропорционально наличию посадочных мест). Кроме того, не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину признал, уголовное дело направлено в суд.